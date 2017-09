Alternativen zu Steam & Co – wo Games kaufen?

Und wieder ist es soweit. Beim Blick in die eigene Steam Bibliothek beschleicht einen dieses mulmige Gefühl. Sind meine Spiele sicher? Was ist wenn Steam die Server abschaltet oder Trump die transatlantischen Glasfaserkabel sprengen lässt? Sind dann all meine Spiele weg? Oder doch lieber bei Amazon kaufen? Aber so schnell wie sich Amazon ausbreitet wird daraus in wenigen Jahren sowieso SkyNet aus den Terminator Filmen. Wurde mir neulich erst klar auf einer Amazon Konferenz in Kassel. Wozu den Prozess beschleunigen und Amazon alles in den Rachen schieben?

Es gibt Alternativen zu Steam & Co!

Jetzt aber mal Scherz beiseite. Wenn man aus welchen Gründen auch immer bei den Quasi-Monopolisten kein gutes Gefühl hat, dann macht man es einfach wie vor Steam, vor Amazon. Man geht zu einem normalen „kleinen“ Onlineshop und kann dort seine Game Cards kaufen. Worauf achtet man bei unbekannten Shops? Klar, auf die Bewertungen und Rezensionen. Früher war mein Lieblingsshop Wial, heute ist einer der bekanntesten Shops für Gamer „Stuff“: Gameladen.com

Safety & Service first

Den Shop gibt es seit etwa 2011 und hat bei den Bewertungen 9 von 10 Punkten. Kontaktmöglichkeiten gibt es genug und der Service lässt einen meist auch nicht im Stich. Wenn ich mir also demnächst FIFA 18 kaufe, dann bestell ich da. Mir persönlich ist bei Steam und Amazon nämlich wirklich etwas mulmig. Vielleicht Berufskrankheit wenn man in der Branche arbeitet 😉

Wo Ihr Eure Versionen holt bleibt Euch überlassen. Vielleicht mal wirklich drüber nachdenken ob Steam und Amazon inzwischen etwas zuviel Marktmacht haben. Ab und zu etwas abwechseln beim Bestellen kann eigentlich nicht schaden. Nur mal so nen Gedankengang…

