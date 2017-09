Onlinepoker Testberichte

Onlinepokerseiten – wie trenne ich die Spreu vom Weizen?

Durch meine letzten Artikel über Onlinepoker ist die Seite Onlinepokernerd.com auf mich aufmerksam geworden. Ich wurde gefragt, ob ich die Seite kurz vorstellen könnte. Wird natürlich gemacht, da es thematisch gut zu meiner Artikelserie Cacual Games passt. Hier nun der werbende Artikel:

Viele Pokerspieler, die dieses unterhaltsame Spiele auch mal online probieren wollen, fühlen sich erstmal allein gelassen. Es stellen sich Fragen wie: Welche Seite ist empfehlenswert? Bei wem ist mein Geld sicher? Kann ich auch komplett kostenlos spielen? Was muß ich beim Onlinepoker beachten? Diese und viele mehr Fragen wollen beantwortet werden. Genau hier kommt www.onlinepokernerd.com* ins Spiel.

Beratung mit Siegel

Die Seite Onlinepokernerd.com wirbt mit dem TÜV Rheinland Siegel. Dies dürfen nur Seiten die als rechtlich und technisch einwandfrei eingestuft wurden verwenden. Es werden z.B. die wichtigsten Onlinepokerräume in Gegenüberstellungen mit Punktevergaben verglichen. Die Bewertung erfolgt in den Kategorien Spielauswahl, Kostenlose Spiele, Gratisangebote, Willkommensbonus und Software. Wie bei allen Punktebewertungen muß der Spieler als letzte Instanz natürlich selber bewerten, welches Portal im am besten liegt und welches nicht. Diese Gegenüberstellungen würde ich daher nur als Hilfestellungen ansehen.

Ausführlich und informativ

Zusätzlich werden zu den bewerteten Seiten ausführliche Testberichte zur Verfügung gestellt. Wer sich z.B. über die Besten Online Casinos informieren möchte kann diese Übersicht * nutzen. Die Spieleportale werden für Neulinge und Anfänger sehr ansprechend beschrieben. Es wird auf alle wichtigen Details eingegangen. Natürlich kann mittels Link sofort zur Zielseite gesprungen und wahlweise gleich losgelegt werden. Auch wird auf Awards und Nominierungen der jeweiligen Seite hingewiesen.

Zusätzlich zu Poker werden auch Onlinecasino-, Sportwetten- und Devisenhandelsoftware getestet und bewertet. Wer also generell im Bereich der „Erwachsenenspiele“ unterwegs ist oder Interesse hat es mal zu probieren, sollte hier alle nötigen Informationen finden die einen sicheren und erfolgreichen Start ermöglichen. Allein auf der Startseite wird dem Einsteiger auf über fünf Bildschirmseiten alles erklärt was er wissen muß. Bei den Anbietern beginnend, über die offiziellen Pokerregeln bis hin zu möglichen professionellen Weiterbildungen.

Fazit

Onlinepokernerd.com bietet allen Interessierten genug Material um sich ausführlich in das Thema Onlinepoker einzulesen. Die angebotenen Testberichte muß jeder mit den eigenen Vorlieben vergleichen, geben aber immerhin eine gute Richtung vor. Wer noch immer unsicher war beim Thema Onlinepoker, sollte sich unbedingt diese Seite mal ansehen. Es kann sich durchaus lohnen.

*Werbelinks

