Indie Games 2015 – Die Hoffnungsträger

Hier nun Teil 2 meiner Kurz-Preview auf die Indie Games 2015. Es fehlen noch Starmade und Space Engineers. Und natürlich die Hoffnungsträger – meine persönliche Wunschliste auf Steam. Viel Spaß!

Indie Spiele 2015 – Teil 2





Starmade

Das Sandboxspiel welches dem Inspirator Minecraft wohl am nächsten kommt. Man nehme Minecraft, lasse die Farbe grün weg und nehme ein Sci-Fi Ressourcen Paket und fertig: Starmade. Im Prinzip wie Space Engineers zur sehr viel hässlicher und simpler – aber nicht unbedingt schlechter. Man baut sein Raumschiff zusammen, trifft auf Piraten, kann auf unförmigen Planeten landen, Rohstoffe sammeln und viel mehr. Habs vor einigen Monaten das letzte Mal gespielt. Damals gabs noch viel Verbesserungsbedarf. Wie es heute aussieht muß ich demnächst nochmal prüfen. Auf jedenfall voller Potenzial.

Bildet Euch hier auf Steam selbst Euer Urteil.



Space Engineers

Starmade, nur in hübsch mit weniger Freiheit. Nach verschiedenen Startszenarios landet man in diesem Indie Spiel mitten im Weltall in einem Asteroidenfeld. Und nun heißt es wie so oft: Überleben. Blöd nur, daß der Raumanzug Energie verbraucht die nicht unendlich vorhanden ist. Also Ressourcen sammeln, Geräte bauen überleben. Dann können, falls in den Startoptionen aktiviert, Meteroidenschauer auf dem Asteroiden einschlagen. Die kann man später mit Autokanonen abschießen lassen. Man konstruiert sein eigenen Capital Ship und kann weit entfernd vorbeiziehende Frachtschiffe bzw. Kreuzer entern oder einfach nur zerstören. Das Ganze gibts natürlich auch im Multiplayermodus. Einfach nur geil – Solo anfangs gut aber später kann es eintönig werden. Lego im Weltraum – hier gehts lang.



Die Indie-Hoffnungsträger 2015 – Starsoul’s Wunschliste

