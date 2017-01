X-Universum Spiele – Die besten und die letzten Weltraumsimulationen

Eine Hymne auf kreative Abenteuer im X-Universum – Weltraumspiele

Als Liebhaber von Weltraum- und Science Fiction Computerspielen hat man es heute in der Ego-Shooter verseuchten Spielelandschaft nicht leicht. Wo sind sie geblieben, die packenden Weltraumsimulationen? Spiele die Geschichte geschrieben haben wie z.B. Wing Commander, Elite oder X-Wing sucht man heute wie die sprichtwörtliche Nadel im Heuhaufen.

X Universum – die letzte Weltraumsim seiner Art

Eines der letzten Juwele dieser fast ausgestorbenen Zunft sind die Spiele der X-Reihe. Diese besteht aus den Spielen X-Beyond the Frontier, X2 Die Bedrohung, X3 Reunion und X3 Terran Conflict. Leider werden diese bisherigen Spiele von den meisten Spielezeitschriften sehr stiefmütterlich bewertet. Häufigster Kritikpunkt ist die Zugänglichkeit – teilweise auch zu Recht. Aber wie kann man ein solche komplexes Computerspiel einsteigerfreundlicher gestalten?

Ein Spiel welches nahezu unbegrenzte Möglichkeiten und spielerische Freiheit bietet kann nicht mit einer einfachen wie primitiven Steuerung eines durchschnittlichen Ego-Shooters verglichen werden. Leider werden all zu oft diese im Vergleich meist hirnlosen Ballerorgien als Referenz angesehen. Bitte nicht falsch verstehen. Auch ein Ego-Shooter kann Spaß machen und es gibt auch positive Ausnahmen wie z.B. Half-Life, Stalker oder Crysis. Aber durch Schlauchlevels sprintend und KI „Opfer“ abzuballern, die sowieso mangels guter Programmierung nie eine Chance gehabt haben, kann nicht die Krönung kreativen Schaffens sein. Das Kennzeichen eines herausragenden und kreativen Spiels ist simpel:

Sobald man sich außerhalb des Spieles Gedanken um die Vorgehensweise und die eigene Schaffenskraft im Spiel macht, hat es Anspruch. Herausragende Vertreter dieser Spiele aller Spiele sind z.B. Minecraft (auf Blatt Papier ausknobelnd wie man am besten sein neues Großbauwerk verwirklichen kann), Anno 1602-2070 (wie plane ich meinen effektivsten Städebau?) und eben die Spiele der X-Serie.

X – grenzenloses Spiel – ohne Zukunft?

Hier werden ausgedruckte Schiffstabellen miteinander verglichen auf der Suche nach dem besten Spielerschiff. Sektorkarten werden nach lohnenden Handelsrouten abgeklappert. Wo kann man als Pirat die beste Hit & Run Taktik spielen oder im ganz großen Stil: Welche Sektoren greife ich zuerst mit meiner Flotte an, um mir die Herrschaft über das ganze X-Universum zu sichern? Im Angesicht dieser Möglichkeiten kann da ein einmal in 4 Std-Durchspiel und Wegleg-Spiel nicht mithalten. Ein Computerspiel muss im Interesse des großen Geldes für die breite Masse geeignet sein. In der Praxis heißt das für die USA Actionspiele & Ego-Shooter, für Europa zumindest einen kleinen Hauch von Strategiespielen und für Asien gibt es nichts besseres als die in der Kultur verwurzelten (Online-) Rollenspiele.



Es bleibt nur zu hoffen, daß die schöpferische Kreativität die Kultspieledesigner wie Sid Meier (Pirates, Civilisation) oder Peter Molyneux (Populous, Dungeon Keeper) berühmt gemacht hat, nicht darunter leidet. Ein genreübergreifender und undefinierbarer Spieleeinheitsbrei wäre unausweichlich die Folge. Komplexe Spielewunder wie Weltraumsimulationen verschwinden.

Das X Spiele Universum

Trade, Fight, Build, Think – diese vier Titelbegriffe sind Programm in der spielerischen Freiheit der X-Computerspiele. Je nach Spieleteil hat man einen kleineren oder größeren Teil an Missionen die eine meist motivierende Haupthandlung vorantreiben. Doch das Markenzeichen dieser Spielereihe ist das Endlosspiel. Ähnlich wie bei der Anno Reihe. Laut den Entwicklern der X-Spiele, Egosoft, spielen die meisten Fans wie in einem Onlinerollenspiel (MMORPG) – und das in einem reinen Singleplayer Offline Titel. Ähnlich wie bei Minecraft lebt die Motivation vom Setzen eigener Ziele. Ich persönlich bin z.B. ein Fan von großen optisch beeindruckenden Sternenkreuzern.

X3 Terran Conflict & Albion Prelude

Im aktuellen Teil X3 Terran Conflict habe ich mich in ein riesiges Schlachtschiff der Erdstreitkräfte verliebt.

Handel treiben

eine Piratenkarriere starten

Unternehmer mit eigenen Fabrikkomplexen

eine Flotte aufbauen und Piraten und bösartige Xenon & Khaak aus dem Universum tilgen

das ganze Universum erobern

Aufträge erledigen von Verbrecherjagt, Personentranspoert, Erforschung, über Handel bis zum Schiffe kapern

Sammeltrieb: Von jedem Raumschiff ein Exemplar besitzen

Bergbau an Asteroiden

Sektoren erforschen

optisch schönsten Sektor finden

bei jedem Volk und Unternehmen den höchsten Rang oder besten Ruf erreichen

Schiffwracks finden und bergen

Das wollte ich haben und selber steuern um es den Bösewichten des X-Universums zu zeigen. Doch das Teil kostet soviel virtuelles Geld wie ich noch nie in allen Weltraumspielen zusammen erwirtschaftet hatte. Aber nach einem halben Jahr Echtzeit konnte ich mir dieses tolle Raumschiff leisten. Leser meiner älteren Spieleblogs wissen von was ich schreibe. Hier ein kleiner Auszug an Möglichkeiten:

uvm.

Mods und Community

Nicht erwähnt sind die Möglichkeiten die viele Mods für dieses unglaubliche Spiel bieten. Allen voran der bekannte Xtended Mod auf www.thexuniverse.com . Neues Universum, neue Schiff, neue Waffen und Ausrüstung, neue Weltraumstationen, erweiterte KI, lebendigere Spielewelt und vollkommen eigenständige Weltraumlebensformen. Ein Mekka fü rjeden der sich auch nur ansatzweise für Science-Fiction und Weltraum begeistern kann.Egosoft hat ein extrem Mod- und Community freundliches Computerspiel entwickelt und wird dafür von den Spielern geliebt. Kaum ein anderes Entwicklerstudio hält mehr Kontakt zu den Spielern, kümmert sich mehr um Fehlerbereinigung und bietet besseren Service und Support. Die größte deutsche Fanseite befindet sich auf www.seizewell.de . Hier kann man alles nachlesen und mit Leidenschaft in der aktiven wie hilfsbereiten Gemeinschaft diskutieren. Auch über andere Space-Sims wird hier gerne gesprochen.

Ihr sucht ein Spiel mit Anspruch, liebt Raumschiffe und Science-Fiction? Dann probiert X3:Terran Conflict oder die anderen Weltraumspiele der X-Reihe aus. Das Spiel ist nichts für zwischendurch oder für den Teenie der mal schnell was abballern will. Hier wird Leidenschaft, Kreativität und Freiheit groß geschrieben.

Eine der letzten Perlen eines leider aussterbenden Spielegenres.

Bis zum nächsten Mal

Euer Starsoul

Hier noch einige hilfereiche Links für Interessierte:





Fanseite: www.seizewell.de

Offizielle Seite: www.egosoft.de

Ein früheres Lets Play von mir über X3 Terran Conflict

Hervorragende Romanreihe zur Serie:



