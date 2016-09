World of Warships Gameplay Vergleich zu Tanks vs Warplanes

Durch das junge Alter des Spiels und weil Wargaming seine World of… Reihe erst im laufenden Betrieb ausbaut, ist der Forschungsbaum noch etwas klein. Bisher gibt es nur Schiffe der Japaner und der US Flotte. Ab 19. Oktober gibt es auch die ersten regulären deutschen und russischen Schiffe. Wie in allen Wargaming Spielen gewohnt kann man in seine Lieblinge auch Upgrades einbauen. Bessere Geschütze, Rumpfverstärkungen, etc. Was neu in World of Warships im Unterschied zu World of Tanks ist, ist der Wehrpass. Das ist ein Art Leveln in dem man mit jedem Levelaufstieg neue Leckerbissen freigeschaltet bekommt. Z.B. neue Gefechtsmodi, Captainmanagement, Tarnungen, etc. Hervorzuheben sind die Kapitäne deren Fertigkeiten man ausbauen kann. Auch kann man seinen Kaptain von Schiff zu Schiff mitnehmen bzw. mehrere in Reserve haben. Weiterhin können auf den Schiffen ab einem bestimmten Wehrpasslevel Signalflaggen gehisst werden. Diese bekommt man für besondere Errungenschaften im Gefecht, z.B. mit einem Minimum an Hitpoints überleben oder andere „Extremsituationen“. Diese Signalflaggen sind Verbrauchsmaterial und geben dem Schiff diverse Vorteile wie z.B. eine erhöhte Maximalgeschwindigkeit.

Durch langjährige Weiterentwicklung hat World of Tanks den größten Forschungsbaum. Sehr sehr viele unterschiedliche Panzer sind hier auf ettliche Nationen verteilt. Auch Upgrades gibt es on Mass. Zwar dürfen die Besatzungen samt Erfahrung von ähnlichen Panzern übernommen werden, doch ein so ausführliches Captainmanagement mit Fähigkeiten wie bei World of Warships gibt es nicht. Auch existiert nur ein Minium an Management. Verbrauchmaterial wie Tarnnetze und optische Aufhübschungen sind vorhanden jedoch kommt dies nicht an die taktische Gesamttiefe von Warships heran – meiner Meinung nach. Auch muß man hier bedenken, daß World of Warships erst am Anfang seiner Live-Entwicklung steht.

World of Warplanes wurde von den Fans nicht so gern angenommen. Auch gibt es hier einen mittelgroßen Forschungsbaum und Flugzeuge samt Upgrades sind hübsch anzusehen und beiweilen auch nützlich. Das Management richtet sich im Großen und Ganzen an World of Tanks aus da hier Wargaming versucht hat das Erfolgskonzept 1:1 zu übernehmen.