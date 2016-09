Minispiele für zwischendurch

Komplexe Computerspiele erfordern Einarbeitung, Mitdenken und oft auch Hintergrundwissen. Doch nicht immer hat man soviel Zeit zur Verfügung. Zum Glück geht es auch anders.

Komplexitätsmonster

Welcher Computerspieler kennt das nicht? – Die Spiele bei denen man mitfiebert, das Maximum rausholen will oder schlicht und einfach nicht abloosen möchte? Also arbeitet man sich ein. Man macht sich Notizen, übt stundenlang um nicht immer wieder an derselben Stelle hängenzubleiben. Schließlich hat man (k)einen Ruf zu verlieren! Und das alles benötigt Zeit. Zeit die man vielleicht noch als Teenager hat, und als erwachsener Single zu investieren bereit ist. Doch was wenn man Familie hat, Workaholic ist oder einfach keinen Sinn nach tiefgreifenden Spielerlebnissen hat? Früher Gameboy gezogen und losgelegt. Heute muß das Smartphone herhalten. Aber auch nicht jeder hat ein Smartphone oder möchte es mit kostenpflichtigen Apps überladen. Ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung sitzt lange Zeit am Computer. Das schreit doch schon nach entspannenden Pausen. Und genau das bieten Casual Games bzw. Minispiele.

Erholung durch Ablenkung

Kurze Pausen sind notwendig um die Arbeitsleistung konstant hoch zu halten. Wichtig ist nur, daß man in dieser Pause was anderes macht als während der Arbeit. Das Gehirn braucht sozusagen Ablenkung. Also was liegt da näher als gemütlich eine runde Tetris, Super Mario oder ähnliches zu zocken.

Ich selbst spiele seit Jahren leidenschaftlich PC Spiele. Aber erst vor wenigen Monaten bin ich auf diese teils gut erdachten Minigames im Internet aufmerksam geworden. Ich war richtig perplex: Kein Download, keine Installation, keine Anmeldung oder Registrierung. Einfach Spiel anklicken und loslegen. Na wenn das nicht praktisch ist.

Gute Minispieleseiten im Web

Bisher sind mir eine Handvoll dieser Seiten bekannt. Eine der besten Selektionen an Casual Games hat meiner Meinung nach Minionlinespiele.net. Kaum ist man auf der Seite und schon kann man loslegen. Ich selber hab schon häufiger Super Mario Klone gespielt. Mit etwas Gewöhnung fast wie auf meiner alten NES Spielekonsole. Natürlich gibts auch Spiele bei denen man sich fragt ob der zuständige Gamedesigner auf den Kopf gefallen ist. Aber die Mehrzahl dieser Flashgames macht durchaus Spaß. Empfehlen kann ich vor allem Spiele aus der Kategorie Abenteuer. Aber jeder Geschmack ist ja bekanntlich anders.

Fazit:

Für die kurze Pause oder als Lückenfüller gibt es tolle Browserspiele. Selbst Multiplayer und Wettkämpfe um Highscores sind möglich. Wer Lust auf was kurzweiligen hat sollte es einfach mal ausprobieren. Vor allem Remakes alter Konsolenspiele wie Donkey Kong, Super Mario oder Bomb it wecken nostalgische Gefühle.

