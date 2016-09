Umsonst Spielen – Top free-to-play Spiele die man gespielt haben muss

Die besten Computerspiele die man umsonst spielen kann – meine persönliche Top Five

Ich kann mich noch erinnern, früher als die Gummistiefel noch aus Holz waren, da war nichts mit kostenlos spielen. Spielelegenden hielt man in Karton verpackt und mit mindestens 5-15 Installationsdisketten in Händen. Gerade frisch im Computerladen um die Ecke gekauft für round about 100 Mark. Für die Jüngeren unter Euch: So hieß das Geld vor dem Euro *g* Wenn man ein vernünftiges Computerspiel spielen wollte, so überlegte man sich gut für welches neue „digitale Abenteuer“ man soviel Geld ausgibt. Civilisation (Teil 1) wars mir damals wert.

Das war vor 23 Jahren.

Free-to-play – kostenfrei Spielen











Present Time – Nun in der Gegenwart gibt es Beides. Die „konventionellen“ Kaufspiele für ungefair 30-60 Euro, egal ob Download oder Verpackung, und die Spiele die man umsonst spielen kann. Oft ist es ja so – kostet nix – nix gut. Doch moderne Free-to-play Spiele für die man fürs Spielen nichts zahlen MUSS (aber kann…) stehen Vollpreisspielen in Punkto Spießspaß in nichts nach. Diese sind meist als Multiplayer oder MMORG Spiele ausgelegt und besitzen die Möglichkeit durch den Einsatz von Echtgeld im Spiel evtl. gewisse – zum Glück nur selten spielentscheidende – Vorteile zu genießen.

Vorteil: Ich kann so ein Spiel jederzeit runterladen und ausprobieren. Wenns nicht gefällt hab ich außer meiner spärlichen Freizeit nichts kaputt gemacht. Und wenn es gefällt so kann ich entscheiden ob ich kostenlos weiterspielen oder ab und zu Geld zu meinem Vorteil einsetzen möchte. Für Menschen mit Selbstbeherrschung kein Problem. Sucht Ihr einen Bonus ohne einzuzahlen, gehts hier lang*.

Die besten Free-to-Play Spiele – der persönliche Geschmack

Empfehlungsmarketing ist erwiesenermaßen eine der effektivsten Methoden um jemanden was aufzuschwatzen. In diesem Sinne hier meine Top 5 der aktuellen Spiele die man umsonst spielen kann:

Platz 1: World of Warships

Für Gelegenheitsspieler gleichermaßen wie für Hardcore Zocker geeignet. Auf den ersten Blick oberflächlich arcadelastig entpuppt sich World of Warships als Spiel mit einem komplexen Tiefgang. Allein die Munitionswahl ist eine Wissenschaft für sich. Und das einzig gemächliche an diesem Spiel ist das Absinken der Verlierer auf den Meeresboden. Ansonsten geht es knallhart und atmosphärisch zur Sache. Die verschiedenen Level mit den immer weiter freischaltbaren Möglichkeiten im Verbund mit den verschiedenen Schiffsklassen und Nationen motivieren ungemein. Mein Tipp: World of Warships Unbedingt Ausprobieren. Auch für Landratten geeignet!



Platz 2: Team Fortress 2

Wer kennt es nicht, das alte Team Fortress auf der Half-Life 1 Engine. Oder mindestens genauso gut das noch ältere Team Fortress Classic. Die geistigen Vorväter der Battlefield Reihe. Zwei Teams kämpfen auf einer Karte gegeneinander. Je nach Spielmodus muß z.B. eine bestimmte Punktzahl erreicht werden oder es gilt das klassische Capture-the-Flag System. Der Spieler kann sich eine Spielerklasse wie z.B. Sniper oder Engineer aussuchen. So unterscheidet sich die Spielweise stark von defensiv lauernd bis aggressiv vorpreschend. Ein Spaß für Groß und Klein . Liegt kostenlos auf der Orange Box oder zu finden auf Steam. Ihr werdet die Installation nicht bereuen – umsonst Spielen wie es besser kaum geht. Hier gehts lang.



Platz 3: Star Wars The Old Republic

Star Wars. Mehr muß man nicht sagen. Nicht mal als Trekkie, oder doch? Also gut. Ihr spielt ein Onlinerollenspiel im Star Wars Universum. Allerdings zu einer Zeit welche nur noch als Legende in einer alten Bibliothek auf Tatooine existiert. Tausende Jahre vor dem Handlungsstrang von Darth Vader & Co. Während der Blüte der alten Republik erwachen die Sith zu neuer Stärke. Natürlich sind wir hier als tapferer Held oder Antichrist , äh Antiheld zu Gange. Entweder Jedi, Sith-Lord, Kopfgeldjäger, Soldat, Schmuggler oder sonstwer ziehen wir ganz klassisch durch das machtvolle Universum – Levelaufstieg um Levelaufstieg. Ist etwas gruppenlastiger als Star Trek Online aber dafür sind alle, und ich meine wirklich alle Dialoge vertont. Ein absoluter Leckerbissen nicht nur für Star Wars Jünger. Umsonst zu spielen und zu genießen. Möge der Download mit Euch sein.



Platz 4: Heroes of the Storm

Das DotA Prinzip kennt inzwischen wohl Jeder. Angefangen vom Starcraft und Warcraft Mod bis hin zum eigenen Ableger League of Legends hat diese Mod-Mutation eine ruhmreiche Geschichte hinter sich – Weltmeisterschaften inklusive. Blizzard wollte sich dieses mögliche Einnahmepotenzial nicht entgehen lassen und ließ in einer Eigenkreation namens Heroes of the Storm die Kasse klingeln. Auf einer im Echtzeitstrategiegenre angesiedelten Karte bekämpfen sich zwei NPC Parteien. Man selber mischt mit anderen „Helden“ zusammen mit und versucht das Zünglein an der Waage zu sein. In der Neuauflage von Blizzard die man vollkommen umsonst spielen kann, gibts ein paar Extras: Zum einen treten die meist berühmtesten Charaktere der Spielegeschichte gegen- und miteinander an. Diablo, Tassadar, Jim Raynor, Prinz Arthas und viele andere aus dem gesamten Blizzard Spiele Universum kloppen sich Spezialkräfte verschwendent in einer Art Götterliga. Das macht Bock, klingt gut und ist auch gut. Das DotA Spielprinzip ist nicht für jeden was. Aber da es umsonst spielbar ist kann man es getrost mal ausprobieren. Natürlich gibts auch hier gegen Echtgeld kleine Vorteile die aber meist nur optischer Natur sind. Somit zum Glück kein Pay-to-win Titel. Jetzt hier informieren und ausprobieren.



Platz 5: Star Trek Online

„Ein Captain gehört auf die Brücke seines Schiffes.“ Ihr seit Offizier der Sternenflotte, des Klingonischen Reiches oder der Romulaner und erlebt unglaubliche Abenteuer an Orten die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ob Schießereien oder knifflige Quests auf Planeten und Raumstationen, ob Rettungsmission, Piratengefecht oder ein epischer Kampf im Flottenverband gegen die Borg. Das gesamte Star Trek Universums, zeitlich angesiedelt nach der Zerstörung des Planeten Romulus im Kinofilm Star Trek Nemesis, gehört Euch. Crafting, Sammeln, Posen, Levelaufstieg – wer auch nur einen leichten Fable für Sci-Fi hat, der muß Star Trek Online ausprobieren. Ihr werdet es nicht bereuen. Das Gute: Auch problemlos für Gelegenheitsspieler geeignet. Dazu eine riesige Fan Community die begeistert jede neue Story Kampagne, sogenannte Seasons, verfolgt und diskutiert. Habe dazu auch schon einen etwas älteren Testbericht zu Star Trek Online geschrieben. Hier gehts lang zum umsonst spielen im Star Trek Universum.



Bei diesen Top 5 umsonst, also kostenlos spielbaren Spielen, dürfte für jeden Spielertyp was dabei sein. Probierts aus!

Euer Starsoul

*Sponsored Link / Werbung











GD Star Rating

loading...